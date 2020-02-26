Pendik'te iki araç birbirine girdi: 3 yaralı
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Pendik'te iki araç birbirine girdi: 3 yaralı

Pendik'te seyir halinde olan bir otomobil önündeki araca çarptı.

26.02.2020 16:26 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:32
Pendik'te iki araç birbirine girdi: 3 yaralı

'te seyir halinde olan bir otomobil önündeki araca çarptı. İki aracın da maddi hasar aldığı kazada 3 kişi yaralandı.


Pendik'te saat 15.30 sıralarında meydana gelen kazada, iddiaya göre seyir halinde olan bir otomobil önünde ilerleyen otomobile çarptı. Meydana gelen kazada iki araçta bulunanlardan 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, tedavi edilmek üzere ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle iki araçta da maddi hasar meydana geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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