PENDİK'TE İETT OTOBÜSÜ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 KİŞİ YARALANDI - Haberler
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PENDİK'TE İETT OTOBÜSÜ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 KİŞİ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

PENDİK Kurtköy'de, İETT otobüsü önündeki otomobile çarptı.

PENDİK, İSTANBUL (DHA) - PENDİK Kurtköy'de, İett otobüsü önündeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobildeki iki kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Pendik Ankara Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre İngiltere'de yaşayan Türk çift, kiraladıkları 34 DLC 740 plakalı otomobili teslim etmek üzere Kurtköy'e doğru yola çıktı. Çift kullandıkları otomobille Ankara Caddesi'nde ilerlerken sinyal verdikten sonra yolun sağına yanaşmaya çalıştı. O sırada aynı istikametteki 34 JB 5269 plakalı İETT otobüsünün sürücüsü, çiftin kullandığı otomobili fark edemedi. İETT otobüsü, önünde ilerleyen oromobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobilde bulunan iki kişi yakındaki benzin istasyonu çalışanları tarafından araçtan çıkarıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve trafik ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye sevk edilirken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kurtarılma anı cep telefonuna yansıdı. Görüntülerde yakındaki benzin istasyonu çalışanları kazayı görür görmez yaralı çiftin yardımına koştu, otomobil içerisinde sıkışan çifti çıkararak su verip sakinleştirmeye çalıştı.

PENDİK'TE İETT OTOBÜSÜ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 KİŞİ YARALANDI

PENDİK'TE İETT OTOBÜSÜ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 KİŞİ YARALANDI

PENDİK'TE İETT OTOBÜSÜ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 KİŞİ YARALANDI

PENDİK'TE İETT OTOBÜSÜ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 KİŞİ YARALANDI

PENDİK'TE İETT OTOBÜSÜ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 KİŞİ YARALANDI

PENDİK'TE İETT OTOBÜSÜ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 KİŞİ YARALANDI

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