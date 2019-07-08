Pendik'te içinde hamile kadının bulunduğu araca saldıran ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk...

Pendik'te içinde hamile kadının bulunduğu araca saldıran ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk...

Pendik'te içinde hamile kadının bulunduğu araca saldıran ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Hasan Sel ve Hüseyin Sel, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Pendik'te içinde hamile kadının bulunduğu araca saldıran ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk...

Pendik'te içinde hamile kadının bulunduğu araca saldıran ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Hasan Sel ve Hüseyin Sel, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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