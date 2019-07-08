Pendik'te içinde hamile kadının bulunduğu araca saldırı olayına ilişkin ifadesine başvurulan 2...

Pendik'te içinde hamile kadının bulunduğu araca saldırı olayına ilişkin ifadesine başvurulan 2...

Pendik'te içinde hamile kadının bulunduğu araca saldırı olayına ilişkin ifadesine başvurulan 2 şüpheli tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Pendik'te içinde hamile kadının bulunduğu araca saldırı olayına ilişkin ifadesine başvurulan 2...

Pendik'te içinde hamile kadının bulunduğu araca saldırı olayına ilişkin ifadesine başvurulan 2 şüpheli tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi

Kaynak: AA
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