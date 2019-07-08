Pendik'te içinde hamile kadının bulunduğu araca saldırı olayına ilişkin ifadesine başvurulan 2...
Pendik'te içinde hamile kadının bulunduğu araca saldırı olayına ilişkin ifadesine başvurulan 2 şüpheli tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Pendik'te içinde hamile kadının bulunduğu araca saldırı olayına ilişkin ifadesine başvurulan 2 şüpheli tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi
Kaynak: AA
AK Parti'den Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın görevden alınmasının kanunsuz olduğu iddialarına ilk açıklama
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