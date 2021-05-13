Pendik'te hız yapan sürücü otobüs durağına daldı: 4 yaralı
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Pendik'te hız yapan sürücü otobüs durağına daldı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Pendik'te aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan araç otobüs durağına daldı.

Pendik'te aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan araç otobüs durağına daldı. Kazada durakta bekleyen aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi ağır yaralanırken, araç sürücüsü ve arkadaşları olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri şüphelilerden birini yakalarken, 2 şahsın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Olay, Pendik Ankara Caddesi'nde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde aşırı hız yaparak ilerleyen kamyonet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek otobüs durağında bekleyen 2 si çocuk 4 kişilik aileyi ezdi. Feci kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise kazada ağır yaralanan 2 si çocuk 4 kişiyi hastaneye kaldırdı.

Öte yandan kazaya karışan araç sürücüsü ve yanındaki 2 kişi aracı bırakarak olay yerinden kaçarken, polis ekipleri kaçan şüphelilerden birini yakaladı. Diğer iki şüpheli şahıs için ise çalışmalar sürüyor.

PLAKAYI SÖKÜP KAÇTILAR

Kaza esnasında olay yerinde bulunan Fatma Sur isimli vatandaş, "Durakta anne, baba ve 2 çocuğu bekliyordu. Caddeden hızla gelen araç çocukları ve ailesinin olduğu durağa girerek, ezdi. Ailenin her biri çarpmanın etkisiyle yola fırladı. Araç sürücüsü ve yanındakiler plakayı da alarak kaçtı" diye konuştu.

(Abdul Samet Kaya/ İHA)

Pendik'te hız yapan sürücü otobüs durağına daldı: 4 yaralı
Pendik'te hız yapan sürücü otobüs durağına daldı: 4 yaralı
Pendik'te hız yapan sürücü otobüs durağına daldı: 4 yaralı
Pendik'te hız yapan sürücü otobüs durağına daldı: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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