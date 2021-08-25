Son dakika... PENDİK'TE HIZ KAZASI İDDİASI; ÖNCE OTOMOBİLE SONRA TANKERE ÇARPTI
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Son dakika... PENDİK'TE HIZ KAZASI İDDİASI; ÖNCE OTOMOBİLE SONRA TANKERE ÇARPTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre PENDİK'te süratli ilerlediği iddia edilen Ali Genceli yönetimindeki otomobil önce trafikteki bir otomobile ardından da tankere çarparak takla attı.

PENDİK'te süratli ilerlediği iddia edilen Ali Genceli yönetimindeki otomobil önce trafikteki bir otomobile ardından da tankere çarparak takla attı. Kazada otomobilin içinde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı.

Kaza, Adnan Menderes Bulvarı'nda saat 12.45 sıralarında meydana geldi. 34 TN 5645 plakalı otomobilin sürücüsü Ali Genceli direksiyon hakimiyetini kaybederek, önce seyir halindeki bir otomobile daha sonra da petrol yüklü tankerin tekerine çarparak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Genceli, araçta sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü, ambulansla Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada aracı hasar gören diğer sürücü, Biz geliyorduk normal yolumuzda. Hızlı, süratli geliyordu. Önümüzden geçti, arabamıza çarptı dedi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Son dakika... PENDİK'TE HIZ KAZASI İDDİASI; ÖNCE OTOMOBİLE SONRA TANKERE ÇARPTI
Son dakika... PENDİK'TE HIZ KAZASI İDDİASI; ÖNCE OTOMOBİLE SONRA TANKERE ÇARPTI
Son dakika... PENDİK'TE HIZ KAZASI İDDİASI; ÖNCE OTOMOBİLE SONRA TANKERE ÇARPTI
Son dakika... PENDİK'TE HIZ KAZASI İDDİASI; ÖNCE OTOMOBİLE SONRA TANKERE ÇARPTI
Son dakika... PENDİK'TE HIZ KAZASI İDDİASI; ÖNCE OTOMOBİLE SONRA TANKERE ÇARPTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika... PENDİK'TE HIZ KAZASI İDDİASI; ÖNCE OTOMOBİLE SONRA TANKERE ÇARPTI - Haberler
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