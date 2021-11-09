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Pendik'te hırsızlık şüphelisi tutuklandı

AA / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel

Pendik'te hırsızlık şüphelisi 1 kişi tutuklandı.

PENDİK, İSTANBUL (AA) - Pendik'te hırsızlık şüphelisi 1 kişi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, "İşyerinden Hırsızlık-Otodan Hırsızlık-Evden Hırsızlık"la ilgili Pendik'te yapılan çalışmada 7 ayrı hırsızlık olayına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri tarandı.

Kimliği tespit edilen H.Ç.'nin Dumlupınar Mahallesi'nde gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şüphelinin benzer suçlardan kaydı olduğu ve "Belgede Sahtecilik"'ten arandığı kaydedildi.

H.Ç. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Pendik'te hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Pendik'te hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Pendik'te hırsızlık şüphelisi tutuklandı

AA / Metin Tokgöz - Son Dakika Haberleri
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