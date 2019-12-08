Pendik'te hırsızların kapıyı levyeyle açması kamerada

08.12.2019 13:51 | Son Güncelleme: 08.12.2019 13:51

PENDİK'te bir iş yerinin kapısını levye ile açan ve 10 bin lira değerindeki ham pirinç malzemeyi çalan 3 kişiden 1'i yakalandı. Şüphelilerin kapıyı kırma anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Pendik, Güzelyalı Mahallesi'nde 10 Kasım'da bir işyerinin kapısını levye ile kırarak içeri giren hırsızlar 10 bin lira değerindeki ham pirinç malzemeyi çaldı. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Güvenlik kamerasını inceleyen ekipler şüphelilerden Selçuk K.'yı (20) yakalayarak gözaltına aldı, diğer şüpheliler aranıyor.Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise iş yerine hırsızlık için gelen 3 kişinin levye ile kapıyı kırarak açmaya çalıştıkları görülüyor. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Selçuk K., adli makamlar tarafından serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

- İstanbul