Pendik'te hayırsever vatandaşın bağışıyla Sümer Günay Kan Alma Birimi açıldı
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Pendik'te hayırsever vatandaşın bağışıyla Sümer Günay Kan Alma Birimi açıldı

İhlas Haber Ajansı / Halit Arslan - Haberler | Güncel

Pendik'te hayırsever vatandaşın bağışıyla Sümer Günay Kan Alma Birimi açıldı Pendik'te hayırsever Sümer Günay'ın bağışlarıyla, Kızılay'a bağlı 'Sümer Günay Kan Alma Birimi' açılış gerçekleştirildi.

Pendik'te hayırsever vatandaşın bağışıyla Sümer Günay Kan Alma Birimi açıldı

İSTANBUL - Pendik'te hayırsever Sümer Günay'ın bağışlarıyla, Kızılay'a bağlı 'Sümer Günay Kan Alma Birimi' açılış gerçekleştirildi. Ayrıca, Kartal'daki Kızılay kan bağışı merkezi de yine Günay'ın bağışları sayesinde yenilenerek tekrar hizmete açıldı.

Pendik'te hayırsever Sümer Günay'ın bağışları ile yeni bir Kızılay kan bağışı merkezi açılışı gerçekleştirildi. Bağışçı Günay'ın adının verildiği 'Sümer Günay Kan Alma Birimi'nin açılışına Pendik Kaymakamı Dr. Hülya Kaya, Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ve Sümer Günay katıldı. Ayrıca Sümer Günay'ın bağışı sayesinde, Kartal'da bulunan Kızılay'a bağlı kan alma birimi de yenilendi. Alınan bağış sayesinde kan alma biriminin içerisindeki kullanılan eşyalar ve malzemeler yenilenmiş oldu. Kartal'da yenilenmesinin ardından tekrar hizmete açılan kan alma biriminin açılışına Kartal Kaymakamı Abdullah Demir Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ile Sümer Günay katıldı.

Açılışta konuşan hayırsever Sümer Günay, "Hayra geçecek, vatandaşın bu virüs zamanında ihtiyacı olan kan merkezi yaptırdım Allah'ın lütfuyla. En mutlu günüm bugün. Kızılay'dan Allah razı olsun. İnşallah hayırlara vesilece olacak" dedi.

"Bu iki merkez İstanbul'a ilave yaklaşık 100 bin ünite kan kapasitesi anlamına geliyor"

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Kızılay'ımızın kan hizmetleri genel müdürlüğü ve bu bünyede çalışan bütün arkadaşlarımız ülkemizin ulusal güvenli kan temini programını işletmek için çalışıyor. Ama aynı zamanda faaliyetleri yürütürken bağışçılarımızın da kıymetli destekleri var. Bize kan, plazma ve kök hücre veren bağışçılar olduğu gibi, bu merkezin inşa edilmesi konusunda bize destek olan bağışçılarımız var. Onlardan biri de Sümer Günay abla. Bize Kartal bölge kan merkezi içerisinde bir bağış birimi kazandırdı. Bir de Pendik'te bir müstakil kan bağış merkezi bağışladı. Bu iki merkez İstanbul'a ilave yaklaşık 100 bin ünite kan kapasitesi anlamına geliyor. Bu da yaklaşık yıllık 300 bin insana şifa olacak bir kapasite" diye konuştu.

Pendik'te hayırsever vatandaşın bağışıyla Sümer Günay Kan Alma Birimi açıldı
Pendik'te hayırsever vatandaşın bağışıyla Sümer Günay Kan Alma Birimi açıldı
Pendik'te hayırsever vatandaşın bağışıyla Sümer Günay Kan Alma Birimi açıldı
Pendik'te hayırsever vatandaşın bağışıyla Sümer Günay Kan Alma Birimi açıldı
Pendik'te hayırsever vatandaşın bağışıyla Sümer Günay Kan Alma Birimi açıldı
Pendik'te hayırsever vatandaşın bağışıyla Sümer Günay Kan Alma Birimi açıldı
Pendik'te hayırsever vatandaşın bağışıyla Sümer Günay Kan Alma Birimi açıldı
Pendik'te hayırsever vatandaşın bağışıyla Sümer Günay Kan Alma Birimi açıldı
Pendik'te hayırsever vatandaşın bağışıyla Sümer Günay Kan Alma Birimi açıldı
Pendik'te hayırsever vatandaşın bağışıyla Sümer Günay Kan Alma Birimi açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halit Arslan

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Pendik'te hayırsever vatandaşın bağışıyla Sümer Günay Kan Alma Birimi açıldı - Haberler
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