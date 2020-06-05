PENDİK'TE HAVAYA ATEŞ AÇAN MAGANDALAR YAKALANDI
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

PENDİK'TE HAVAYA ATEŞ AÇAN MAGANDALAR YAKALANDI

Pendik'te asker uğurlama konvoyunda havaya ateş eden 6 şüpheli gözaltına alındı.

PENDİK'TE HAVAYA ATEŞ AÇAN MAGANDALAR YAKALANDI
05.06.2020 08:49 | Son Güncelleme: 05.06.2020 08:49

Pendik'te asker uğurlama konvoyunda havaya ateş eden 6 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın kuruluşlarında "İstanbul'da asker uğurlamasında magandalar yol kapattı" başlığıyla yer alan haber içeriği ile ilgili, Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Bahse konu olayda görüntülerde yer alan araçların Pendik

ilçesi Sahil Bulvarı üzerinde konvoy yaparak Yusuf Ziya Zülfikar alt geçidinde trafiği tehlikeye soktukları ve havaya ateş açtıkları belirlenmiş, bahse konu olaya karıştıkları tespit edilen Cem D., Can D., Hasan D., Engin B., Kasım K. ve Furkan B. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmış, yapılan aramalarda 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirilmiştir." bilgisi paylaşıldı. Yakalanan şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı, gözaltına alınan şüphelilerin savcılık talimatı ile serbest bırakıldığı ifade edildi. Konuyla ilgili tahkikatın devam ettiği de kaydedildi.

Görüntü dökümü: ------------------Konvoydan görüntü-Konvoydaki araçların yolda durması -Silah sesleri-Hareket etmeleri

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli Haber
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 15 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haber
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 15 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi
İran'da koronavirüs salgınında ikinci dalga: Vaka sayısı rekor kırdı Haber
İran'da koronavirüs salgınında ikinci dalga: Vaka sayısı rekor kırdı
Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın, babası ile tehdit içerikli konuşmalarına soruşturma başlatıldı Haber
Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın, babası ile tehdit içerikli konuşmalarına soruşturma başlatıldı
Koronavirüse yakalanan kadının öptüğü muavin ve otobüstekilerin testleri negatif çıktı Haber
Koronavirüse yakalanan kadının öptüğü muavin ve otobüstekilerin testleri negatif çıktı
Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı Haber
Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı
Vekilliği düşürülen CHP'li Berberoğlu, gece yarısı Maltepe Cezaevi'ne gönderildi
Vekilliği düşürülen CHP'li Berberoğlu, gece yarısı Maltepe Cezaevi'ne gönderildi
Putin'i çileden çıkaran olay! Yöneticileri azarladı: Sosyal medyadan mı öğreneceğiz?
Putin'i çileden çıkaran olay! Yöneticileri azarladı: Sosyal medyadan mı öğreneceğiz?
Anneannesinin hayatını kurtaran 3 yaşındaki Dilara, Finlandiya'nın kahramanı oldu
Anneannesinin hayatını kurtaran 3 yaşındaki Dilara, Finlandiya'nın kahramanı oldu
Efsane golcü Raul, Schalke 04'e teknik direktör oluyor
Efsane golcü Raul, Schalke 04'e teknik direktör oluyor
HDP'li Sibel Yiğitalp, düşürülen vekilliklerle ilgili Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: İnsanların aklıyla dalga geçmeyin
HDP'li Sibel Yiğitalp, düşürülen vekilliklerle ilgili Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: İnsanların aklıyla dalga...
Fenerbahçe, genç forvet Barış Sungur için 1928 Bucaspor ile anlaştı
Fenerbahçe, genç forvet Barış Sungur için 1928 Bucaspor ile anlaştı
Eski Galatasaraylı Tudor, Fenerbahçe'nin gündemindeki Bjelica'yı övdü: Harika biri
Eski Galatasaraylı Tudor, Fenerbahçe'nin gündemindeki Bjelica'yı övdü: Harika biri
Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, kalabalık görüntülere isyan etti: 3 aylık emeğimizin boşa gittiğini hissediyorum
Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, kalabalık görüntülere isyan etti: 3 aylık emeğimizin boşa gittiğini hissediyorum
Fenerbahçe'nin Yunan basketbolcusu Kostas Sloukas, Olimpiakos'la anlaştı
Fenerbahçe'nin Yunan basketbolcusu Kostas Sloukas, Olimpiakos'la anlaştı
New York'taki eylemlerde namaz kılmak isteyen Müslümanlar, çemberle koruma altına alındı
New York'taki eylemlerde namaz kılmak isteyen Müslümanlar, çemberle koruma altına alındı
Yangını çevredeki vatandaşlar film gibi, dükkan çalışanı ise gözü yaşlı izledi
Yangını çevredeki vatandaşlar film gibi, dükkan çalışanı ise gözü yaşlı izledi
Bankacılık sektörünün mevduatı 7,1 milyar lira azaldı
Bankacılık sektörünün mevduatı 7,1 milyar lira azaldı
Edirne'de sıkı önlemler işe yaradı! 3 haftadır yeni vaka tespit edilmedi
Edirne'de sıkı önlemler işe yaradı! 3 haftadır yeni vaka tespit edilmedi
ABD'de hücresinde biber gazıyla müdahale edilen siyahi mahkum Jamel Floyd öldü
ABD'de hücresinde biber gazıyla müdahale edilen siyahi mahkum Jamel Floyd öldü
Çöl çekirgeleri kıta değiştirdi! Batı Afrika'da ikinci istila yaşanabilir
Çöl çekirgeleri kıta değiştirdi! Batı Afrika'da ikinci istila yaşanabilir
Süper Lig maçlarının başlama saatleri değişti
Süper Lig maçlarının başlama saatleri değişti
George Floyd'un ölümünden sorumlu tutulan 3 polis için 750 bin dolar kefalet bedeli konuldu
George Floyd'un ölümünden sorumlu tutulan 3 polis için 750 bin dolar kefalet bedeli konuldu
Konyaaltı Sahili'ndeki şüpheli çuvallardan büyü malzemeleri çıktı
Konyaaltı Sahili'ndeki şüpheli çuvallardan büyü malzemeleri çıktı
Arda Turan, oğlu Hamza Arda'yla futbol oynadığı anları sosyal medyadan paylaştı
Arda Turan, oğlu Hamza Arda'yla futbol oynadığı anları sosyal medyadan paylaştı
İngiltere Premier Lig'de 5 oyuncu değişikliği kuralı uygulanacak
İngiltere Premier Lig'de 5 oyuncu değişikliği kuralı uygulanacak
Real Betis, Galatasaraylı Feghouli'yi transfer etmek istiyor
Real Betis, Galatasaraylı Feghouli'yi transfer etmek istiyor
UEFA, G.Saray'ın eski yıldızını unutmadı! Attığı müthiş golü paylaştı
UEFA, G.Saray'ın eski yıldızını unutmadı! Attığı müthiş golü paylaştı
Sosyal mesafenin korunması amacıyla Caddebostan Sahili'ne çizilen çemberler silindi
Sosyal mesafenin korunması amacıyla Caddebostan Sahili'ne çizilen çemberler silindi
ABD'de polis, yağmacı olduğundan şüphe ettiği 22 yaşındaki genci öldürdü
ABD'de polis, yağmacı olduğundan şüphe ettiği 22 yaşındaki genci öldürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Hülya Avşar Rafet El Roman İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Metin Oktay Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Mehmet Aurelio
Daha Fazla Antalya Haziran Galatasaray Enis Berberoğlu
Şu an buradasınız: PENDİK'TE HAVAYA ATEŞ AÇAN MAGANDALAR YAKALANDI - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.6.2020 08:52:24. #1.15#
title