Pendik'te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırdığı gerekçesiyle yargılanan baklavacı...
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Pendik'te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırdığı gerekçesiyle yargılanan baklavacı...

Pendik'te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırdığı gerekçesiyle yargılanan baklavacı kardeşlerHasan Sel ve Hüseyin Sel, "hürriyeti tahdit" suçundan 4'er yıl 2'şer ay hapse çarptırıldı.

Pendik'te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırdığı gerekçesiyle yargılanan baklavacı...
18.06.2020 15:18 | Son Güncelleme: 18.06.2020 15:52

Pendik'te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırdığı gerekçesiyle yargılanan baklavacı kardeşlerHasan Sel ve Hüseyin Sel, "hürriyeti tahdit" suçundan 4'er yıl 2'şer ay hapse çarptırıldı. Sanıklar hakkında "ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçundan verilen 10 ay hapis cezası ise ertelendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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