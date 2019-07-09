- Pendik'te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınan...
- Pendik'te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden Hasan Sel ve Hüseyin Sel, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
- Pendik'te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden Hasan Sel ve Hüseyin Sel, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Kaynak: İHA
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