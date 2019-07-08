Pendik'te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınan...

Pendik'te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınan...

Pendik'te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden Hasan Sel ve Hüseyin Sel, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Pendik'te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınan...

Pendik'te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden Hasan Sel ve Hüseyin Sel, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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