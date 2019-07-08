Pendik'te hamile kadının da içerisinde bulunduğu araca saldıran şahıs polis merkezine geldi

Pendik D-100 Karayolu'nda, içinde hamile kadının da bulunduğu trafikte tartıştığı araç sürücünün yolunun kesilerek arabaya zarar verilmesine ilişkin bir şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine geldi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Yunus Emre Bahçıvan ve hamile eşi Ayfer Bahçıvan çiftinin Pendik D-100 Karayolu'nda seyir halindeyken yol verme meselesinden dolayı araçlarının önünün kesilerek zarar verilmesiyle ilgili iki şüpheli hakkında çıkan haberler ve şikayet üzerine "mala zarar vermek" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçlarından soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında şüpheli H.S, ifadesi alınmak üzere Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi'ne geldi. Şüpheli H.S.'nin işlemleri sürüyor.

Önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Pendik D-100 Karayolu'nda ilerleyen 07 BSS 76 plakalı otomobil, Yunus Emre Bahçıvan ve hamile eşi Ayfer Bahçıvan çiftinin içerisinde bulunduğu aracın önüne geçmek istedi. Yol vermeyen Bahçıvan çiftinin aracının önünü keserek kapısını açmaya çalışan şüpheliler, otomobilin aynasını kırarak, daha sonra da üzerine çıkıp zarar verdi.

Olayın ardından Bahçıvan çifti emniyete giderek şikayetçi olurken, olay anına ilişkin görüntüler de kamuoyuna yansıdı.

Aracın plakasından zanlıya ulaşmasının ardından, an polis, . Zanlı, şehir dışında olduklarını ve daha sonra emniyete gelerek ifade vereceklerini bildirdi.

Kaynak: AA