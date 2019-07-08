Pendik'te hamile kadına ve eşine trafikte dehşeti yaşatan magandalar adliyeye sevk edildi

İSTANBUL(İHA)- Pendik'te hamile kadına ve eşine trafikte dehşeti yaşatan Hasan Sel ile Hüseyin Sel, polis merkezinde verdikleri ifadenin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA