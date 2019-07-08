Pendik'te hamile kadına ve eşine dehşeti yaşatan şahıslar adliyeye sevk edildi

Pendik'te trafikte yol verme kavgası sebebiyle Hasan Sel ve Hüseyin Sel isimli iki şahıs, hamile kadının ve eşinin bulunduğu araca saldırarak çifte dehşeti yaşatmıştı. İki şahıs Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi Amirliğinde avukat eşliğinde verdikleri ifadenin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan şahısların, kendilerine hakaret ve küfür ettikleri gerekçesiyle çiftten şikayetçi oldukları öğrenildi.

Olay, Pendik'te 7 Haziran Pazar günü yaşandı. Hasan Sel ve Hüseyin Sel adlı iki şahıs, kendilerine yol vermedikleri gerekçesiyle bir aracın önünü kesti. Ardından iki şahıs, içerisinde hamile bir kadının ve eşinin bulunduğu araca tekmelerle saldırdı. Şahıslardan biri aracın aynalarını tekmeleyerek kırdı, daha sonra aracın kaputuna çıkarak tekmeledi. Çifte dehşeti yaşatan şahıslar Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi Amirliğine gelerek avukat eşliğinde ifade verdi. İfadenin ardından adliyeye sevk edilen şahısların da genç çiftten şikayetçi oldukları öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA