Pendik'te hamile kadın ve eşine trafikte dehşeti yaşatan şahısların karakola girişi sırasında...

Pendik'te hamile kadın ve eşine trafikte dehşeti yaşatan şahısların karakola girişi sırasında...

Pendik'te hamile kadın ve eşine trafikte dehşeti yaşatan şahısların karakola girişi sırasında çekilen görüntüler nedeniyle Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi Amiri görevden alınarak idari soruşturma başlatıldı.

Pendik'te hamile kadın ve eşine trafikte dehşeti yaşatan şahısların karakola girişi sırasında...

Pendik'te hamile kadın ve eşine trafikte dehşeti yaşatan şahısların karakola girişi sırasında çekilen görüntüler nedeniyle Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi Amiri görevden alınarak idari soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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