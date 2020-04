Pendik'te ham madde deposunda gerçekleşen patlama anı kamerada Pendik'te ham madde deposunda gerçekleşen patlama anı kamerada -Pendik'te ham madde deposunda patlama: 1 yaralı Pendik'te bulunan ham madde deposunda meydana gelen patlama paniğe neden oldu.

İSTANBUL - Pendik'te bulunan ham madde deposunda meydana gelen patlama paniğe neden oldu. Depodaki kazanda meydana gelen patlamanın şiddetiyle binanın duvarı yıkıldı. Patlamada yaralanan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Patlama anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan ham madde deposunda dün saat 13: 30 sırlarında patlama meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Pendik, Tuzla ve Kartal'dan çok sayıda itfaiye ekibiyle birlikte sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Patlamanın ilk belirlemelere göre depoda bulunan kazan mikserinden kaynaklandığı belirtildi. Patlama sırasında kazanın başında bulunan bir kişi ise yaralandı. Vücudunda yanıklar oluşan yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri ise patlamayla birlikte meydana gelen yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

İş yeri binasının duvarı yıkıldı

Patlamayla birlikte çevrede büyük panik yaşandı. Patlamanın meydana geldiği katın arka duvarının komple yıkılması patlamanın şiddetini gözler önüne serdi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından olay yeri inceleme ekipler binada incelemelerde bulundu. Patlama anı ise an be an güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde patlamanın şiddetiyle bina duvarının yıkıldığı? görülüyor.

Patlamayı duyar duymaz olay yerine koşan Emre Mumcu, "Ambulansı, polisi aradık. Karpit kazanının patladığı söyleniyor. İçeride bir kişi varmış. Hafif yaralı. Patlamanın şiddetiyle binanın arka duvarı yıkıldı. Çok şiddetliydi. Ancak çok şükür can kaybı olmadan atlatıldı" dedi.

