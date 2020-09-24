Son dakika haberi | Pendik'te hafriyat kamyonu taşıyan TIR'ın tehlikeli yolcuğu kamerada

Son dakika gündem haberi: PENDİK'te hafriyat kamyonu taşıyan TIR, üstgeçidin altından kıl payı geçerken, yolda gidenlerin korku dolu anlar yaşamasına neden oldu.

PENDİK'te hafriyat kamyonu taşıyan TIR, üstgeçidin altından kıl payı geçerken, yolda gidenlerin korku dolu anlar yaşamasına neden oldu. O anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntüler gece saatlerinde D-100 Karayolu Pendik mevkiinde kaydedildi. Ankara yönünde hafriyat kamyonu taşıyan TIR, trafiktekilerin korku dolu anlar yaşamasına neden oldu. Üstgeçidin altından kıl payı geçen TIR, yoluna devam ederken, o anlar arkasından gelen başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı