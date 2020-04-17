Pendik'te hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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D-100 Karayolu, Kaynarca, Kartal, Pendik, Güncel

Pendik'te hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Pendik'te hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

17.04.2020 05:00 | Son Güncelleme: 17.04.2020 05:01
Pendik'te hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Pendik'te hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sezer Kaya'nın kullandığı 41 YC 344 plakalı hafif ticari araç, D100 Karayolu Kartal istikameti Kaynarca mevkisinde yol kenarında bekleyen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 KA 314 otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçlar yol ortasına savrulurken, yolda trafik yoğunluğu oluştu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bir süre aksayan trafik, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Pendik'te hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Kaynak: AA

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