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Pendik'te güvercin çalan hırsızlar kıskıvrak yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Pendik'te güvercin çalan hırsızlar kıskıvrak yakalandı

Pendik'te bir evden 18 güvercini çalarak kaçan 3 şahıs, polis tarafından yakalandı.

PENDİK, İSTANBUL (İHA) - Pendik'te bir evden 18 güvercini çalarak kaçan 3 şahıs, polis tarafından yakalandı.

Farklı suçlardan kayıtlarının olduğu öğrenilen şahıslar, çaldıkları güvercinleri bir tanıdıklarına emanet verdiklerini belirtse de güvercinler bulunamadı. Yakalanan 3 şahıs yapılan adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Pendik'te 11 Kasım Perşembe günü Ahmet Yesevi Mahallesinde bulunan Y.Ö.'nün evinden 18 adet güvercin çalındı. Polis ekipleri güvercin hırsızlarını yakalamak için çalışma başlattı. Polis, olayın C.U. (21), E.Y. (24) ve B.U.U. (22) isimli şahıslar tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti.

Çalışmaların devamında şüpheli şahıslar, 17 Kasım Çarşamba günü saat 21.00 sıralarında Pendik ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan araştırmalarda şüpheli şahıslar, çalmış oldukları güvercinleri Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ikamet eden bir tanıdıklarına emanet olarak bıraktıklarını beyan etti. Ancak yapılan araştırmada güvercinler bulunamadı. Şüpheli şahısların "yaralama, uyuşturucu, mukavemet, hırsızlık" gibi suçlardan kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.

Konu ile ilgili yakalanan ve haklarında "hayvan hırsızlığı" suçundan adli işlem yapılan şahıslar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. - İSTANBUL

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