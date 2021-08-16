Son dakika haberleri | Pendik'te çocuk gürültüsü cinayeti
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Son dakika haberleri | Pendik'te çocuk gürültüsü cinayeti

Son dakika haberleri | Pendik'te çocuk gürültüsü cinayeti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: PENDİK'te Murat Üstündağ (53) daha önce sokakta oynayan çocuğunun gürültü yapması nedeniyle tartıştığı Arif S. (27) ve Abdulkadir S.(51) tarafından evinin önünde pompalı tüfekle öldürüldü.

PENDİK'te Murat Üstündağ (53) daha önce sokakta oynayan çocuğunun gürültü yapması nedeniyle tartıştığı Arif S. (27) ve Abdulkadir S.(51) tarafından evinin önünde pompalı tüfekle öldürüldü. 

Edinilen bilgiye göre,  2 Ağustos'ta Murat Üstündağ Pendik Çamçeşme Mahallesi'ndeki evinin önünde çocuğunun gürültü yapması nedeniyle aynı sokakta oturan Abdulkadir S. ve oğlu Arif S. ile tartıştı. Çıkan tartışmada Arif S., Murat Üstündağ'ı bıçakla yaralamaya çalıştı. Bu olaydan bir gün sonra 3 Ağustos'ta Murat Üstündağ da tartıştığı Arif S. ve babası Abdulkadir S.'nin aracını kurşunladı.  Geçtiğimiz cumartesi günü de Arif S. ve babası Abdulkadir S. evlerinin önünde karşılaştıkları Murat Üstündağ'ı pompalı tüfekle öldürdü. Cinayetin  ardından baba ve oğul olay yerinden araçlarıyla kaçarak uzaklaştı. 

Olaya karışan Abdulkadir S. ve  Arif S. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği polislerinin yaptığı çalışmalar sonucunda olay yerinden kaçtıkları araç ve olayda kullanılan pompalı tüfekle birlikte Kocaeli Kartaltepe'de yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

 


Son dakika haberleri | Pendik'te çocuk gürültüsü cinayeti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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