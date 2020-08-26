PENDİK'TE GİYSİ KUMBARASINI SOYDULAR
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

PENDİK'TE GİYSİ KUMBARASINI SOYDULAR

Haber: Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA Pendik'te ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere kıyafet toplanması amacıyla cadde üzerine yerleştirilen giysi kumbarası, iki kişi tarafından soyuldu.

PENDİK'TE GİYSİ KUMBARASINI SOYDULAR
26.08.2020 07:36 | Son Güncelleme: 26.08.2020 07:51

Haber: Ali Kerem BENGİ/ İstanbul DHA 

Pendik'te ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere kıyafet toplanması amacıyla cadde üzerine yerleştirilen giysi kumbarası, iki kişi tarafından soyuldu.

Olay, geçtiğimiz günlerde Kavakpınar Mahallesinde meydana geldi. Motosiklet ile giysi kumbarasının yanına gelen hırsızlardan birisi kumbaranın ağzını açık tuttu diğeri de kumbaranın içine girdi. İçerideki kıyafetleri kısa sürede toplayıp dışarı çıkan hırsız motosiklete bindi. Ardından geldikleri motosiklete binen hırsızlar hızla bölgeden uzaklaştı.

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde iki kişi kumbaranın içerisindeki malzemeleri motosiklet taşıdıkları görülüyor. Cadde üzerinden geçen sürücüler hırsızlık yapan kişilere korna çalarak tepki gösteriyor. Hırsızlar kumbaradaki giysileri boşalttıktan sonra olay yerinden hızlıca kaçıyor. 

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ayağına savcı isteyen uyuşturucu tacirinden güvenlik güçlerine küstah sözler: Terörist olup bekçilere mermi sıkacaksın 3. Sayfa
Ayağına savcı isteyen uyuşturucu tacirinden güvenlik güçlerine küstah sözler: Terörist olup bekçilere mermi...
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı Magazin
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı
Yunanistan tansiyonu yükseltiyor! Doğu Akdeniz'de deniz ve hava unsurları ile tatbikat gerçekleştirdi Dünya
Yunanistan tansiyonu yükseltiyor! Doğu Akdeniz'de deniz ve hava unsurları ile tatbikat gerçekleştirdi
Yargıtay'dan emsal karar: 15 yıl 3600 günle kıdem tazminatı alan işçi başka bir iş yerinde çalışabilir Ekonomi
Yargıtay'dan emsal karar: 15 yıl 3600 günle kıdem tazminatı alan işçi başka bir iş yerinde çalışabilir
Karapınar'da temmuz ayında oluşan obruk, 50 metre çapına ulaştı Güncel
Karapınar'da temmuz ayında oluşan obruk, 50 metre çapına ulaştı
Çakarlı minibüsteki saldırganın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Aracı satacağım için çakarı kullanmak istedim Güncel
Çakarlı minibüsteki saldırganın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Aracı satacağım için çakarı kullanmak istedim
Annesi birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan çocuktan ders gibi sözler: Siz siz olun kadınları koruyun
Annesi birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan çocuktan ders gibi sözler: Siz siz olun kadınları koruyun
Son Dakika: Sosyal medyada infial yaratan paylaşımlar yapan 'Elif Sarı' hesabını kullanan şahıs yakalandı
Son Dakika: Sosyal medyada infial yaratan paylaşımlar yapan 'Elif Sarı' hesabını kullanan şahıs yakalandı
Son Dakika: Kamu çalışanlarına uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma hakkı tanındı
Son Dakika: Kamu çalışanlarına uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma hakkı tanındı
Otobüste kadına tokat atan kişinin ifadesi ortaya çıktı: Şakalaşmak amacıyla böyle bir şey yaptım
Otobüste kadına tokat atan kişinin ifadesi ortaya çıktı: Şakalaşmak amacıyla böyle bir şey yaptım
Koronavirüs aşısının denendiği ilk kişiden haber var: Kendimi mükemmel hissediyorum
Koronavirüs aşısının denendiği ilk kişiden haber var: Kendimi mükemmel hissediyorum
AK Parti ve CHP iş birliği yaptı İstanbul'da Riva Deresi kurtuldu
AK Parti ve CHP iş birliği yaptı İstanbul'da Riva Deresi kurtuldu
Tedbirleri hiçe saydı! Karantinada olması gerekirken seyahat eden kişi yakalandı
Tedbirleri hiçe saydı! Karantinada olması gerekirken seyahat eden kişi yakalandı
Eski bakanlardan Rıfat Serdaroğlu da parti kurdu! Ambleminde kalp var
Eski bakanlardan Rıfat Serdaroğlu da parti kurdu! Ambleminde kalp var
Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı
Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta Malazgirt Zaferi etkinliklerini izledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta Malazgirt Zaferi etkinliklerini izledi
Antalya'da koronayla mücadele için köpük partileri yasaklandı
Antalya'da koronayla mücadele için köpük partileri yasaklandı
Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar
Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar
THY'den koronaya karşı ikram değişikliği! Sadece isteyene su var
THY'den koronaya karşı ikram değişikliği! Sadece isteyene su var
Gemiyi en son kaptan terk eder! Küle dönen metrobüsten son anda kurtuldu
Gemiyi en son kaptan terk eder! Küle dönen metrobüsten son anda kurtuldu
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye 'Hamas' yanıtı: Haddini aşan açıklamayı külliyen reddediyoruz
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye "Hamas" yanıtı: Haddini aşan açıklamayı külliyen reddediyoruz
Simge Sağın, havuz başındaki bikinili pozlarıyla büyük beğeni topladı
Simge Sağın, havuz başındaki bikinili pozlarıyla büyük beğeni topladı
Hevesle gittiği tatil sonu oluyordu! 5 yıldızlı otelde başına kale direği düştü
Hevesle gittiği tatil sonu oluyordu! 5 yıldızlı otelde başına kale direği düştü
Parkta tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle vurarak öldüren şahıs tutuklandı
Parkta tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle vurarak öldüren şahıs tutuklandı
iki kardeşe keser sapıyla şiddet iddiasında üvey baba tutuklandı
iki kardeşe keser sapıyla şiddet iddiasında üvey baba tutuklandı
Beşiktaş Başkanı Çebi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Ozan Tufan'ı istedi
Beşiktaş Başkanı Çebi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Ozan Tufan'ı istedi
Galatasaray, Süper Kupa zaferini sosyal medyada Jardel'in fotoğrafıyla kutladı
Galatasaray, Süper Kupa zaferini sosyal medyada Jardel'in fotoğrafıyla kutladı
Dadaş isimli 33 yaşındaki pirana, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hazırlanıyor
Dadaş isimli 33 yaşındaki pirana, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hazırlanıyor
Şehit babasının cenazede söylediği sözler herkesi duygulandırdı
Şehit babasının cenazede söylediği sözler herkesi duygulandırdı
Uzmanlara göre Karadeniz'de yeni müjdeler yolda: Bu sefer gazın yanında petrol de olabilir
Uzmanlara göre Karadeniz'de yeni müjdeler yolda: Bu sefer gazın yanında petrol de olabilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Hulusi Akar Süleyman Soylu Berat Albayrak Devlet Bahçeli
Magazin Hadise Sezen Aksu Deniz Akkaya Demet Özdemir
Spor Ali Koç Metin Oktay Sinan Gümüş Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Sel Kaza Ankara Giresun
Şu an buradasınız: PENDİK'TE GİYSİ KUMBARASINI SOYDULAR - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.8.2020 08:14:24. #1.15#
title