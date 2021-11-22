PENDİK, İSTANBUL (İHA) - Pendik'te gençlerin 'muştalı' dehşeti: Yakaladıkları yerde darp ettiler

Pendik'te trafikte tartıştıkları genci dakikalarca takip edip muştayla darp ettiler

İSTANBUL - Pendik'te bir grup genç, trafikte tartıştıkları moto kuryeyi araçla takip ederek bir dükkan önünde muşta ile darp etti. Muştalı dehşette saldırgan gençlerin takip anı ise güvelik kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz gece saat 01.30 sıralarında Pendik'te meydana geldi. İddiaya göre, araç içerisinde seyir halinde olan bir grup genç yol üzerinde karşılaştıkları moto kurye Mehmet Kaya ile yol verme kavgası nedeniyle sözlü tartışma yaşadı. Araç içerisinde bulunan şahıslardan biri motosiklete tekme atınca tartışma büyüdü. Kavganın büyümesi üzerine olay yerinden uzaklaşarak bir dükkana sığınan motosiklet sürücüsü Kaya, kendisini takip eden araç sürücüsü ve arkadaşları tarafından muştalı saldırıya uğradı. Başına aldığı darbeler sonrası hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlatırken saldırgan şahısların motosiklet sürücüsünü takip ederek dükkana girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"Araçla takip etmişler"

Yaşanan olayda yaralanan motosiklet sürücüsü yakını Ahmet Kaya, "Sanırım yol üzerinde tartışmışlar. Araçtakilerden biri bizim çocuğun motosikletine vurmuş. Yeğenim oradan kaçarak burada bulunan bir dükkana sığınmak istemiş. Karşı tarafta araçla takip etmiş. Dükkan önünde yakalayınca da muştayla darp etmişler. Aldığı darbeler sonrası yeğenimin kafasına 10 dikiş atıldı. Saldırganlar sadece yeğenime değil sığındığı dükkandaki kuryeye de saldırmışlar. Kamerada her şey görünüyor zaten" diye konuştu.