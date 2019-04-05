Pendik'te Geçersiz Oylar Yeniden Sayılıyor
Pendik'te geçersiz oylar yeniden sayılıyorİSTANBUL - Pendik'te geçersiz sayılan oyların yeniden sayımı sürüyor.
Pendik'te geçersiz oylar yeniden sayılıyor
İSTANBUL - Pendik'te geçersiz sayılan oyların yeniden sayımı sürüyor. Oyların sayıldığı İlçe Seçim Kurulu önünde özel harekat ekipleri güvenlik önlemleri aldı.
Pendik'te seçimin ardından yapılan itiraz üzerine, geçersiz sayılan oyların yeniden sayımına karar verilmişti. Kullanılan oylar Pendik İlçe Seçim Kurulu'na getirilerek burada yeniden oyların sayımına başlandı. Geçersiz sayılan oyların yeniden sayıldığı İlçe Seçim Kurulu önünde nöbet tutan Polis Özel Hareket ekipleri güvenlik önlemleri aldı.
Kaynak: İHA