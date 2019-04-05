Pendik'te Geçersiz Oylar Yeniden Sayılıyor
Pendik'te geçersiz sayılan oyların yeniden sayımı sürüyor.
Pendik'te geçersiz sayılan oyların yeniden sayımı sürüyor. Oyların sayıldığı İlçe Seçim Kurulu önünde özel harekat ekipleri güvenlik önlemleri aldı.
Pendik'te seçimin ardından yapılan itiraz üzerine, geçersiz sayılan oyların yeniden sayımına karar verilmişti. Kullanılan oylar Pendik İlçe Seçim Kuruluna getirilerek burada yeniden oyların sayımına başlandı. Geçersiz sayılan oyların yeniden sayıldığı İlçe Seçim Kurulu önünde nöbet tutan Polis Özel Hareket ekipleri güvenlik önlemleri aldı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA