Pendik'te Gecekonduda Yangın

PENDİK'te bir gecekonduda çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişiden 3'ü hastaneye kaldırıldı.

Pendik Ertuğrul Gazi Mahallesi Şirin Sokak'ta bulunan gecekonduda elektrikli sobadan kaynaklandığı belirtilen yangın çıktı. Yangın sırasında evde bulunan 4 kişi dumandan etkilendi. Olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenenlerden 3'ü hastaneye götürülürken, sağlık ekipleri diğer 1 kişiye de ambulansta müdahale etti.

Yangın itfaiyenin yarım saatlik çalışmasının ardından söndürülürken, alevlerin yandaki evlere sıçramasını da önlendi. Yangın sebebiyle gecekondu kullanılamaz hale geldi.

- İstanbul

Kaynak: DHA