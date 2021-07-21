Pendik'te gecekondu yangını
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Pendik'te gecekondu yangını

Pendik'te gecekondu yangını
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Pendik'te gecekondu yangını21 Temmuz 2021 ÇarşambaPendik'te gecekondu yangını meydana geldiPendik Ertuğrul Gazi Mahallesi Melekotu Sokak üzerinde bulunan gecekonduda yangın meydana geldi.

Pendik'te gecekondu yangını21 Temmuz 2021 ÇarşambaPendik'te gecekondu yangını meydana geldiPendik Ertuğrul Gazi Mahallesi Melekotu Sokak üzerinde bulunan gecekonduda yangın meydana geldi. Saat 12: 17 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Kurtköy ve Pendik İtfaiye ekiplerimiz sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan ekiplerimizin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

Kaynak: Habermetre

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