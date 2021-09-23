PENDİK'TE GALERİCİYE 'AŞK TUZAĞI' SONRASI GASP DEHŞETİ

ÇINAR, DİYARBAKIR (DHA) - PENDİK'te, iddiaya göre, evlilik hazırlığında olduğu kadın doktor tarafından tuzağa düşürülerek, kendilerini polis olarak tanıtan kişilerin de aralarında bulunduğu 5 kişi tarafından darp edilen Hüseyin Çınar, tehdit ve silah zoruyla 260 bin liralık senet imzaladı. Köpeği, cep telefonu, saati ve cüzdanındaki para gasp edilen Çınar, cinsel tacize de uğradığını iddia etti.

İddiaya göre, Beyoğlu'nda galericilik yapan Hüseyin Çınar (34), yaklaşık 7 ay önce, sosyal medya aracılığıyla, Pendik'te bir hastanede çalışan asistan doktor Aslıhan B. (28) ile tanıştı. Arkadaşlıklarını ilerleten Çınar ile B., bir süre sonra sevgili oldu. Evlenme kararı alarak sözlenen sevgililer, Pendik'te ev tutarak birlikte yaşamaya başladı.

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SÖZLÜSÜNE TUZAK KURDU

Çınar'ın avukatı Oğuzhan Veli Aras ise "Olaydan haberimiz olur olmaz İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurumuzu yaptık. Suçlar zaten resen kovuşturmaya tabi suçlar. Müvekkilim bu süreç içerisinde hem gaspa uğradı, hem nitelikli yağma, hem de hürriyeti tahdit suçuyla karşı karşıya kaldı. Suç duyurumuzu yaptıktan sonra ek delillerimizi sunduk. Zaten olayı duyduğunuz zaman kanınızı donduracak nitelikte insan onuruna yaraşmayacak muamelelerle karşı karşıya kaldı. Kendisinin saati, cüzdanındaki, para ve golden cinsi köpeği gasp edildi" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri