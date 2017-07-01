Pendik'te Film Sahnelerini Aratmayan Çatışma Anı : 3 Yaralı (1)

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA



Pendik'te iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi yaralandı. Sokağı savaş alanına çeviren çatışma anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.



Olay saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Pendik Kurtköy'de bulunan bir müteahhitin ofisine gelen kişiler ile içeridekiler arasında tartışma çıktı. Müteahhit ile toprak sahibi olduğu belirtilen kişiler arasındaki tartışma silahlı kavgada dönüştü. Ofisteki 3 kişiyi yaralayan grup, geldikleri araca binerek uzaklaşmak istedi. Ancak ofistekiler de dışarıya çıkarak karşılık verdi. Sokak ortasındaki çatışma anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Kırmızı bir araçla kaçan kişiler hızla uzaklaşırken yaralılar için ambulans çağrıldı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.