Pendik'te fabrikada tiner kazanı patladı, 1 işçinin vücudu yandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pendik'te fabrikada tiner kazanı patladı, 1 işçinin vücudu yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Pendik'te asansör üretimi yapılan bir fabrikada tiner kazanı patladı.

İstanbul Pendik'te asansör üretimi yapılan bir fabrikada tiner kazanı patladı. Patlamaya maruz kalan bir işçinin vücudunun yüzde 70'i yandı. Yaralı işçi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Pendik'te asansör üretimi yapılan bir fabrikada geçtiğimiz hafta yaşandı. Fabrikada çalışma yapıldığı sırada tiner kazanı bilinmeyen bir nedenle bir anda patladı. Patlamaya maruz kalan Şerafettin Çengel isimli işçi yaralandı. Patlama nedeniyle panik yaşanan işyerindeki diğer işçiler dışarı çıkartıldı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunun yüzde 70'inin yandığı öğrenilen yaralı işçi tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. - İSTANBUL

Pendik'te fabrikada tiner kazanı patladı, 1 işçinin vücudu yandı
Pendik'te fabrikada tiner kazanı patladı, 1 işçinin vücudu yandı
Pendik'te fabrikada tiner kazanı patladı, 1 işçinin vücudu yandı
Pendik'te fabrikada tiner kazanı patladı, 1 işçinin vücudu yandı
Pendik'te fabrikada tiner kazanı patladı, 1 işçinin vücudu yandı
Pendik'te fabrikada tiner kazanı patladı, 1 işçinin vücudu yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ersin Tatar Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Cansu Dere Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Ömer Ali Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Pendik'te fabrikada tiner kazanı patladı, 1 işçinin vücudu yandı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 09:46:26. #1.16#

title