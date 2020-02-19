: Pendik'te fabrika yangını

19.02.2020 07:53 | Son Güncelleme: 19.02.2020 07:54

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-isa ALMAÇAYIR/ İSTANBUL DHA

Pendik Kurtköy'de iki katlı metal kaplama fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Şeyhli Mahallesi, Sağlık Sokak'taki yangın ihbarı üzerine olay yerine Pendik ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Olayda ölen yada yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: DHA

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