Plastik Fabrikasında Korkutan Yangın! 1 İşçi Yaralandı

Pendik'te bulunan bir fabrikanın plastik bölümünde çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangında 1 kişi yaralandı.

VATANDAŞLAR İTFAİYE EKİPLERİNE HABER VERDİ

Ramazanoğlu Mahallesi'nde bulunan bir fabrikanın plastik bölümünde saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangını çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.

BİR İŞÇİ YARALANDI

Olay yerine kısa sürede gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ederken, patlama riskine karşı da çevreden vatandaşların uzak durması gerektiği söylenildi. Yanıcı maddeler nedeniyle yoğun duman çıkarken, ekiplerin yangına müdahalesinin devam ettiği öğrenildi. Yangında yaralanan 1 fabrika çalışanı ise hastaneye kaldırıldı.