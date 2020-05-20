Pendik'te engelli çocuklar, sokağa çıkma izninde parkta doyasıya eğlendi
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Pendik'te engelli çocuklar, sokağa çıkma izninde parkta doyasıya eğlendi

Pendik'te sokağa çıkma iznini değerlendiren engelli çocuklar, kendilerini parka attı.

Pendik'te engelli çocuklar, sokağa çıkma izninde parkta doyasıya eğlendi
20.05.2020 12:34 | Son Güncelleme: 20.05.2020 12:34

Pendik'te sokağa çıkma iznini değerlendiren engelli çocuklar, kendilerini parka attı. Pendik Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte oyunlar oynayan çocuklar, animasyon ekibi ile doyasıya eğlendi. Etkinlikte maskeli önlem alındığı ve sosyal mesafe kuralına uyulduğu da görüldü.

Korona virüsle mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasına bugün 0-14 yaş arası çocuklar için 11.00 -15.00 saatleri arasında ara verildi. Bunun üzerine Pendik Belediyesi tarafından, ilçede yaşayan engelli çocuklar için özel bir organizasyon düzenlendi. Organizasyon kapsamında engelli çocuklar, sokağa çıkma iznini değerlendirmek için kendilerini parka attı. Güzel havanın tadını çıkarmak için parkta bir araya gelen engelli çocuklar, oyunlar oynayarak doyasıya eğlendi. Aynı zamanda çocuklar, kendileri için düzenlenen Hacivat ile Karagöz animasyon gösterilerini de ilgiyle izledi. Etkinliğe katılan çocukların ve ailelerinin maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uydukları da görüldü.

Çocuğunu parka getiren Emine Daş, "Çok mutluyuz çok eğleniyoruz. Çok teşekkür ederiz bu programı yapana. Çok sevindik. Aşağı yukarı iki aydır çıkmıyoruz. Burada oyunlar oynuyor, eğleniyor. Eğlenceli geçiyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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