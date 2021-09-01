PENDİK'TE ECZANESİNİN ÖNÜNDEKİ AĞAÇ KESİLDİ; KOMŞUSUNDAN ŞİKAYETÇİ OLDU
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PENDİK'TE ECZANESİNİN ÖNÜNDEKİ AĞAÇ KESİLDİ; KOMŞUSUNDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

PENDİK'TE ECZANESİNİN ÖNÜNDEKİ AĞAÇ KESİLDİ; KOMŞUSUNDAN ŞİKAYETÇİ OLDUHaber - Kamera: Ali Kerem BENGİ- Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, (DHA)- PENDİK'te eczacı Mehmet Ünlü'nün işyerinin önündeki ağacın dalı kimliği belirsiz kişilerce pazar gece saatlerinde kesildi.

PENDİK'TE ECZANESİNİN ÖNÜNDEKİ AĞAÇ KESİLDİ; KOMŞUSUNDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Haber - Kamera: Ali Kerem BENGİ- Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, (DHA)- PENDİK'te eczacı Mehmet Ünlü'nün işyerinin önündeki ağacın dalı kimliği belirsiz kişilerce pazar gece saatlerinde kesildi. Ünlü, komşusu olan eczane sahibinin ağacı kestirdiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

Olay, 29 Ağustos Pazar Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Eczacı Mehmet Ünlü'nün işyerinin önündeki defne ağacının dalı gece saatlerinde kimliği belirsiz 2 kişi tarafından kesildi. Ünlü, yine eczacı olan komşusunun ağacı kestirdiğini iddia ederek şikayetçi oldu. Ağacı kestirdiği iddia edilen diğer eczacı ise olayla ilgisinin olmadığını, belirtti.

"İKİ AY ÖNCE KOMŞU ECZACI BU AĞACIN KESİLMESİNİ TALEBİNDE BULUNMUŞTU"

Eczacı Mehmet Ünlü, "Dün akşam telefonum çaldı. Arayan komşumdu. Bahçemizdeki ağacın kesildiğini haber verdi. Dükkanımın güvenlik kamera görüntülerini inceledim. Görüntülerde kimliği belirsiz iki kişi dört dakika içerisinde ağacı kesmiş. Gerçekten üzücü bir durum, ülkemiz orman yangınlarıyla savaşırken, bir ağaç bile kıymetliyken, burada böyle bir şeyin yaşanması üzücü. Ben burada 8 yıllık bir eczacıyım. Yaklaşık iki ay önce komşu eczacımız kendi tabelası gözükmediği gerekçisiyle bana uyarıda bulunmuştu. Daha önce de bu durumla ilgili zabıtaya şikayette bulundu. Zabıta ekipleri buraya gelerek bize uyarılarda bulunmuştu. Biz de komşunun tarafındaki ağacın dallarını budamıştık. Ama böyle bir şeyin başımıza geleceğini tabi ki beklemiyorduk. Ağacı kesen kişileri tanımıyorum. İki ay önce komşu eczacı bu ağacın kesilmesini talebinde bulunmuştu. Kesilmezse bunun kendisinin yapacağını zaten belirtmişti. Şu an olay yargıya intikal etmiş durumda" dedi.

PENDİK'TE ECZANESİNİN ÖNÜNDEKİ AĞAÇ KESİLDİ; KOMŞUSUNDAN ŞİKAYETÇİ OLDU
PENDİK'TE ECZANESİNİN ÖNÜNDEKİ AĞAÇ KESİLDİ; KOMŞUSUNDAN ŞİKAYETÇİ OLDU
PENDİK'TE ECZANESİNİN ÖNÜNDEKİ AĞAÇ KESİLDİ; KOMŞUSUNDAN ŞİKAYETÇİ OLDU
PENDİK'TE ECZANESİNİN ÖNÜNDEKİ AĞAÇ KESİLDİ; KOMŞUSUNDAN ŞİKAYETÇİ OLDU
PENDİK'TE ECZANESİNİN ÖNÜNDEKİ AĞAÇ KESİLDİ; KOMŞUSUNDAN ŞİKAYETÇİ OLDU
PENDİK'TE ECZANESİNİN ÖNÜNDEKİ AĞAÇ KESİLDİ; KOMŞUSUNDAN ŞİKAYETÇİ OLDU
PENDİK'TE ECZANESİNİN ÖNÜNDEKİ AĞAÇ KESİLDİ; KOMŞUSUNDAN ŞİKAYETÇİ OLDU
PENDİK'TE ECZANESİNİN ÖNÜNDEKİ AĞAÇ KESİLDİ; KOMŞUSUNDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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