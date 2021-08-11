Son dakika haberleri! Pendik'te duşa kabin imalathanesinde korkutan yangın
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Son dakika haberleri! Pendik'te duşa kabin imalathanesinde korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Pendik Ramazanoğlu Mahallesi Kızkulesi sokak üzerinde bulunan duşa kabin imalathanesinde yangın çıktı.

Pendik Ramazanoğlu Mahallesi Kızkulesi sokak üzerinde bulunan duşa kabin imalathanesinde yangın çıktı. Çevre ilçelerden itfaiye ekiplerinin geldiği yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, sabah saat 05.00 sıralarında Pendik Ramazanoğlu Mahallesi Kızkulesi Caddesi üzerinden bulunan Duşa kabin imalathanesinde meydana geldi. Çevrede bulunan binaların duman altından kalması ile fark edilen yangın yerine vatandaşın ihbarı sonrası çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Duşa kabin imalathanesinde başlayan yangın çevrede bulunan diğer iş yerlerine sıçramamamı için itfaiye ekipleri iş yerinin duvarını balyoz ile kırarak müdahale etti. Yangın, çevre ilçelerden itfaiye ekiplerinin de desteğiyle yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Uzun süre devam eden soğutma ve duman tahliyesinin ardından ilk belirlemelere göre; yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken duşa kabil imarethanesinde büyük çaplı maddi hasar oluştu. İtfaiye ekipleri çıkan yangınla ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL

Son dakika haberleri! Pendik'te duşa kabin imalathanesinde korkutan yangın
Son dakika haberleri! Pendik'te duşa kabin imalathanesinde korkutan yangın
Son dakika haberleri! Pendik'te duşa kabin imalathanesinde korkutan yangın
Son dakika haberleri! Pendik'te duşa kabin imalathanesinde korkutan yangın
Son dakika haberleri! Pendik'te duşa kabin imalathanesinde korkutan yangın
Son dakika haberleri! Pendik'te duşa kabin imalathanesinde korkutan yangın
Son dakika haberleri! Pendik'te duşa kabin imalathanesinde korkutan yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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