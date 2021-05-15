Pendik'te drift yapan magandalar ile vatandaşlar arasında kavga
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Pendik'te drift yapan magandalar ile vatandaşlar arasında kavga

Pendik'te drift yapan magandalar ile vatandaşlar arasında kavga
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Pendik'te drift yapan 2 otomobil sürücüsüyle vatandaşlar arasında çıkan kavga ortalığı savaş alanına çevirmişti.

Pendik'te drift yapan 2 otomobil sürücüsüyle vatandaşlar arasında çıkan kavga ortalığı savaş alanına çevirmişti. Olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Otomobil sürücülerinin başka bir araca çarparak kazaya neden olduklarının görüldüğü görüntülerde, araç sürücülerinin vatandaşları ezmeye çalıştıkları yer alıyor.

Olay, Pendik'te geçtiğimiz günlerde meydana gelmişti. İddiaya göre, cadde üzerinde drift yaparak tehlike saçan 2 otomobile çevredeki vatandaşlar tepki gösterince otomobildekiler ve vatandaşlar arasında tartışma çıkmış, bunun üzerine otomobil sürücüleri, tartıştıkları vatandaşların üzerine araçlarını sürerek ezmeye çalışmıştı. Bu sırada otomobillerden birinin yoldan geçen başka bir araca çarpmasıyla 2 kişi yaralanmış ve çevredekiler, kendilerini ezmeye çalışan ve kazaya sebep olan kişiyi araçtan çıkararak darp etmişti.

Yeni görüntüler ortaya çıktı

Akıllara durgunluk veren olaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, drift yapan 2 aracın hızla seyir ettiği, ardından geri döndükleri, kalabalık bir grubun kendilerini kovaladığı, araç sürücünü otomobilden indirerek darp etmeye başladıkları, bu sırada diğer magandalardan birinin otomobili vatandaşların üzerine sürdüğü görülüyor. Daha sonra ters yönden geri dönen otomobilin seyir halindeki başka bir araca çarparak kazaya neden olduğu, bu kez çevredeki vatandaşların kazaya neden olan otomobil sürücünü darp ettiği, ortalığın savaş alanına döndüğü yer alıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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