PENDİK'TE DRİFT YAPAN KİŞİLERİN KAMERASINA KAZA YANSIDI
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PENDİK'TE DRİFT YAPAN KİŞİLERİN KAMERASINA KAZA YANSIDI

PENDİK'te drift yaparak ilerleyen otomobildeki kameraya arkadan gelen otomobilin kaza yapması yansıdı.

22.02.2020 12:08 | Son Güncelleme: 22.02.2020 12:08
PENDİK'TE DRİFT YAPAN KİŞİLERİN KAMERASINA KAZA YANSIDI

'te drift yaparak ilerleyen otomobildeki kameraya arkadan gelen otomobilin kaza yapması yansıdı.

Kaza Aydos Yolunda meyrana geldi . Arkadaşlarıyla beraber yolculuk eden bir sürücü yolda drift yapmaya başladı. Kamera kayıttayken arkadan gelen sürücü de drift yapmaya başladı. Aracın hızlı olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kaza anı sırasında konuşmalarda kayıtlara yansıdı. Drift atarak ilerleyen araçtaki kişinin "Çok hızlı, kaza yapacak" dediği duyuluyor.

Görüntü Dökümü:

--------kaza anı

 


Kaynak: DHA
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