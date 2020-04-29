PENDİK'TE DÖKÜM ATÖLYESİNDEKİ PATLAMA ANI KAMERADA
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PENDİK'TE DÖKÜM ATÖLYESİNDEKİ PATLAMA ANI KAMERADA

PENDİK Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki döküm atölyesinde kimyasal madde karıştırılan kazan patladı.

PENDİK'TE DÖKÜM ATÖLYESİNDEKİ PATLAMA ANI KAMERADA
29.04.2020 15:40 | Son Güncelleme: 29.04.2020 15:40
PENDİK Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki döküm atölyesinde kimyasal madde karıştırılan kazan patladı. Patlama ile birlikte binanın duvarları yıkılırken, 1 çalışan yaralandı. Olay yerine itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale edip kısa sürede söndürdü. Yaralı ambulansla hastaneye sevk edildi. Patlama anı çalışanların binadan çıkması güvenlik kameralarına yansıdı.

Patlama saat 14.00 sıralarında  Fevzi Çakmak Mahallesi Yavuz Sokak üzerinde bulunan grafit üretimi yapılan bir atölyede meydana geldi. Çalışma yapıldığı sırada kazanda henüz bilinmeyen bir nedenle patlama oldu. Patlamanın etkisiyle binanın duvarı tamamen sokak üzerine yıkıldı ve büyük bir toz dumanı oluştu. Olayda bir çalışan yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralı çalışanı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olay yerinde toplanan vatandaşları uzaklaştırdı. Sosyal mesafenin korunması için çaba gösterdi. 

Patlamayı gören bir kişi, "Yaklaşık 1 saat önce şiddetli bir patlama sesi duyduk. Ben de esnafım aşağıda. Olay yerine geldiğimizde yoğun bir duman. Kimyasal yanıklar vardı orada yanmaya başladı. O arada itfaiye ekipleri geldi, polis ekipleri geldi. Çevre güvenliği aldılar sağ olsunlar. Söndürdüler ateşi müdahale ettiler. Grafit yaptıklarını biliyoruz, kimyasal. Binanın öbür tarafının tabaka şeklinde uçtuğunu gördüm ben, komple uçtu. Bir hafif yaralı varmış Allah'tan kimsede bir şey yokmuş. En büyük tesellimiz o kimseye bir şey olmaması. " dedi. 

Görüntü dökümü:

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-Güvenlika kamerası-Patlama anı-Havadan görüntüler--Olay yeri-Yıkılan duvarlar-İtfaiye 

-Genel ve detaylar


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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