Pendik'te döküm atölyesinde patlama (1)
PENDİK Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki döküm atölyesinde kimyasal madde karıştırılan kazan patladı.
29.04.2020 14:36 | Son Güncelleme: 29.04.2020 14:37
PENDİK Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki döküm atölyesinde kimyasal madde karıştırılan kazan patladı. Patlama ile birlikte binanın duvarları yıkılırken, 1 çalışan yaralandı. Olay yerine itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale edip kısa sürede söndürdü. Yaralı ambulansla hastaneye sevk edildi.
- İstanbul
- İstanbul
Kaynak: DHA