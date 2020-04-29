PENDİK'TE DÖKÜM ATÖLYESİNDE PATLAMA (1)
Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki döküm atölyesinde kimyasal madde karıştırılan kazan patladı.
29.04.2020 14:31 | Son Güncelleme: 29.04.2020 14:31
Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki döküm atölyesinde kimyasal madde karıştırılan kazan patladı. Patlama ile birlikte binanın duvarları yıkılırken, 1 çalışan yaralandı. Olay yerine itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale edip kısa sürede söndürdü. Yaralı ambulansla hastaneye sevk edildi.
Görüntü dökümü:----------------Olay yeri-yıkılan duvarlar-İtfaiye -Genel ve detaylar
- İstanbul
Kaynak: DHA