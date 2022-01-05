Pendik'te dikenli tellerin üzerinden atlayıp hırsızlık yapan kadın pes dedirtti

PENDİK, İSTANBUL (İHA) - Pendik'te gündüz saati, bir fabrikanın yaklaşık 2 metre boyunda olan ve üstünde dikenli teller bulunan demir kapısına tırmanan kadın hırsız fabrika bahçesine girdi. Bahçede bulunan lavaboları kıran kadın muslukları çaldı. Kadının dikenli tellerin olduğu kapıdan atlayıp hırsızlık yapması görenleri şoke etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Pendik Güllübağlar Mahallesinde gerçekleşti. Tadilat ve tamirat yapılan fabrikada malzemeleri fabrikanın bahçesine çıkaran iş yeri sahipleri ertesi gün iş yerlerine geldiğinde hayatlarının şokunu yaşadı. Güvenlik kameralarını inceleyen iş yeri sahipleri, kadın hırsızın yaklaşık 2 metre yüksekliğinde olan ve üzerinde dikenli tellerin olduğu kapıya tırmandığını gördü. Hırsız, fabrikanın bahçesine girdikten sonra bahçede bulunan lavaboyu kırıp musluğu çaldı. Güvenlik kameralarına aldırış etmeyen hırsız ayrıca çaldığı malzemeleri kapının üzerinden dışarıya attı. Güvenlik kameralarını inceleyen fabrika görevlileri, kadın hırsızın 2 metrelik ve üstünde dikenli teller olan kapıdan tırmanıp hırsızlığı gerçekleştirdiği görüntüler karşısında şoke oldu.

Fabrikada yetkili olan Esin Akkaya, "Yılbaşından sonraki gün buraya geldiğimizde lavabonun kırılmış olduğunu ve bazı malzemelerimizin çalınmış olduğunu fark ettik. Güvenlik kameralarını izlediğimizde bir kadın hırsızın buraya gelerek kapının üzerinden atlayıp içeri bahçeye girdiğini, bahçede bulunan malzemeleri çaldığını gördük. Bizi şaşırtan olay bir kadının bu dikenli kapıya tırmanıp içeri girmesi oldu. Çok büyük bir maddi kaybımız yok ancak son aylarda bu bölgede hırsızlık olayları artmaya başladı. Gündüz saati bile hırsızlık yapılıyor" dedi.

(Muharrem Çam - Halit Arslan-İHA)