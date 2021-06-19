Pendik'te deprem sonrası çatlak oluşan bina tahliye edildi
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Pendik'te deprem sonrası çatlak oluşan bina tahliye edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Pendik'te deprem sonrası bir binada çatlaklar oluştu.

Pendik'te deprem sonrası bir binada çatlaklar oluştu. Bina sakinleri evlerinden tahliye edilirken, çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alındı.

Olay, Pendik Kaynarca Mahallesi Çamdalı Sokak üzerinde bulunan bir binada saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kartal merkezli 3.9 şiddetindeki deprem sonrası 4 katlı bir binanın iç kısmında çatlaklar oluştu. Bina sakinleri yaşanan deprem sonrası telaşla apartmanı boşalttı. Sarsıntı sona ermesiyle evlerine dönen vatandaşlar daireleri içerisindeki deprem sonrası oluşan çatlakları görünce durumu belediye, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, belediye ve itfaiye ekipleri ise vatandaşları evlerinden tahliye etti. Pendik Belediyesi ekipleri, polis ve zabıtanın çevresinde önlem aldığı binada incelemelerde bulundu.

"BİNA TAMAMEN BOŞALTILDI"

Tahliye işleminin gerçekleştiği esnada olay yerinde bulunan Furkan Ergezen isimli vatandaş, "Sokaktan geçtiğim esnada deprem sonrası binada çatlakların oluştuğunu ve bina sakinlerinin dışarıya çıkarıldığını gördüm. Yetkililer geldi, bina tamamen boşaltıldı. Çevredeki esnaf arkadaşlarda yardımcı oldu. İnsanlar ister istemez telaş yaptı" diye konuştu.

(Muharrem Çam/ İHA)

Pendik'te deprem sonrası çatlak oluşan bina tahliye edildi
Pendik'te deprem sonrası çatlak oluşan bina tahliye edildi
Pendik'te deprem sonrası çatlak oluşan bina tahliye edildi
Pendik'te deprem sonrası çatlak oluşan bina tahliye edildi
Pendik'te deprem sonrası çatlak oluşan bina tahliye edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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