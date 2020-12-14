Pendik'te denizden ceset çıktı
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Pendik'te denizden ceset çıktı

14.12.2020 14:31 | Son Güncelleme: 14.12.2020 14:37
Pendik'te denizden ceset çıktı

PENDİK'te denizden bir erkeğe ait ceset çıktı.

PENDİK'te denizden bir erkeğe ait ceset çıktı.

Pendik'te balık avlamak için denize kıyısına gelen Bilal Ozan Dalbant, bir erkeğe ait cesedi gördü. Dalbant sahilde balık tutanlardan  yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Deniz polisi olay yerine gelerek denizdeki cesedi karaya çıkardı. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinde cesedin üzerinden Nedim Aydemir'e ait olduğu belirtilen kimlik çıktı. Polisin incelemelerinin ardından ceset, Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.


Pendik'te denizden ceset çıktı
Pendik'te denizden ceset çıktı
Pendik'te denizden ceset çıktı
Pendik'te denizden ceset çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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