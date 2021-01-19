Son dakika haber: Pendik'te denizde erkek cesedi bulundu
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Son dakika haber: Pendik'te denizde erkek cesedi bulundu

19.01.2021 19:33 | Son Güncelleme: 19.01.2021 19:37
Son dakika haber: Pendik'te denizde erkek cesedi bulundu

Gelen son dakika haberine göre PENDİK'te akşam saatlerinde denizde hareketsiz şekilde yatan bir kişinin bulunduğu ihbarını alan polis ekipleri olay yerine geldi.

PENDİK'te akşam saatlerinde denizde hareketsiz şekilde yatan bir kişinin bulunduğu ihbarını alan polis ekipleri olay yerine geldi. Deniz polisi kişinin cansız bedenini kıyıya çıkardı. 

Olay, saat 18.00 sıralarında Pendik Sahili'nde meydana geldi. Denizde hareketsiz bir kişinin bulunduğu ihbarını alan polis ekipleri olay yerine geldi. Ekipler, 25-30 metre uzaklıkta olduğu belirlenen cesedi kıyıya çıkartmak için deniz polisinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen deniz polisi cesedi Pendik Marina'ya çıkardı. Yapılan incelemelerde cesedin Servet Celep (60)'e ait olduğu belirlendi. Celep'in cansız bedeninin yapılan incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edileceği öğrenildi. 


- İstanbul
Son dakika haber: Pendik'te denizde erkek cesedi bulundu
Son dakika haber: Pendik'te denizde erkek cesedi bulundu
Son dakika haber: Pendik'te denizde erkek cesedi bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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