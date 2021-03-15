Pendik'te deniz yüzeyinde oluşan beyaz tabaka çevredekileri rahatsız etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Pendik'te deniz yüzeyinde oluşan beyaz tabaka çevredekileri rahatsız etti

15.03.2021 19:37 | Son Güncelleme: 15.03.2021 19:42
Pendik'te deniz yüzeyinde oluşan beyaz tabaka çevredekileri rahatsız etti

Pendik sahilinde deniz üzerindeki köpük benzeri bir tabaka çevredekileri rahatsız etti.

Pendik sahilinde deniz üzerindeki köpük benzeri bir tabaka çevredekileri rahatsız etti.

Sahile gelen vatandaşlar karşılaştıkları görüntü nedeniyle şaşkınlık yaşarken, benzer görüntülerin Kartal ve Tuzla sahillerinde de görüldüğü öğrenildi.

Pendik'teki görüntüyle ilgili AA muhabirine açıklama yapan gemi kaptanı Hasan Bayram, "Bunun sintine tanklarına alınıp depolanması lazım veya elyaflarla buranın temizlenmesi lazım. Bu madde genelde römorkörlerde veya yangın söndürme sistemlerinde kullanılıyor. Süresi bittiği zaman denize basılmaması lazım bunların, sahilde tanklara basılması lazım. Bu bir kimyasaldır, köpüktür, yangın söndürmede kullanılır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Koç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Birol Güven Hakan Taşıyan Yılmaz Erdoğan Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Mesut Özil Fatih Terim Hakan Kutlu Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pendik'te deniz yüzeyinde oluşan beyaz tabaka çevredekileri rahatsız etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 19:43:41. #1.15#
title