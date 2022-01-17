Pendik'te demir fabrikasında patlamanın ardından yangın çıktı - Haberler
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Pendik'te demir fabrikasında patlamanın ardından yangın çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Pendik'te bir demir fabrikasında bulunan hidrolik makinesinde patlama meydana geldi.

PENDİK, İSTANBUL (İHA) - Pendik'te bir demir fabrikasında bulunan hidrolik makinesinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangın nedeniyle çevreye duman yayıldığı görüldü. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Pendik Kurtköy'de Sanayi Mahallesi Şehit Cevdet Çelenk Caddesindeki bir demir fabrikasında çıktı. 500 metrekarelik fabrikada iddiaya göre hidrolik makinesinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangın nedeniyle çevreye duman yayıldı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerinde itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken fabrikada maddi hasar oluştu.

(Mustafa Ayabakan/ İHA)

Pendik'te demir fabrikasında patlamanın ardından yangın çıktı

Pendik'te demir fabrikasında patlamanın ardından yangın çıktı

Pendik'te demir fabrikasında patlamanın ardından yangın çıktı

Pendik'te demir fabrikasında patlamanın ardından yangın çıktı

Pendik'te demir fabrikasında patlamanın ardından yangın çıktı

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Kurtköy, Patlama, Yangın, Pendik, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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