Pendik'te darbettikleri kişinin 350 bin lirasını gasbeden şüpheliler kaçtı
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Pendik'te darbettikleri kişinin 350 bin lirasını gasbeden şüpheliler kaçtı

06.01.2021 17:01 | Son Güncelleme: 06.01.2021 17:04
Pendik'te darbettikleri kişinin 350 bin lirasını gasbeden şüpheliler kaçtı

Pendik'te, aracına çarparak durdurdukları kişiyi darp edip 350 bin lirasını gasbeden şüpheliler kaçtı.

Pendik'te, aracına çarparak durdurdukları kişiyi darp edip 350 bin lirasını gasbeden şüpheliler kaçtı.

Çınardere Mahallesi Akan Sokak'ta, 34 US 7636 plakalı aracıyla ilerleyen Ü.A. başka bir aracın çarpması üzerine arabasını durdurdu. Kendisine çarpan araçtan inen kişiler, yanına geldikleri Ü.A'yı darp etti.

Arabanın ön lastiğini de bıçakla kesen şüpheliler, Ü.A'nın bankadan çektiği 350 bin lirasını alarak kaçtı.

Yaralanan Ü.A. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz

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