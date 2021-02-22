Pendik'te dambıllı vahşet: Boşanma aşamasındaki karısını öldürdü (1)
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Pendik'te dambıllı vahşet: Boşanma aşamasındaki karısını öldürdü (1)

22.02.2021 11:48 | Son Güncelleme: 22.02.2021 11:52
Pendik'te dambıllı vahşet: Boşanma aşamasındaki karısını öldürdü (1)

Pendik'te bulunan bir sitede iddiaya göre bir kişi boşanma aşamasında olduğu eşinin kafasına dambıl ile vurarak öldürdü.

Pendik'te bulunan bir sitede iddiaya göre bir kişi boşanma aşamasında olduğu eşinin kafasına dambıl ile vurarak öldürdü. Şüpheli daha sonra polis merkezine gelerek teslim oldu. 

Olay Pendik Çamlık Mahallesi Meşe Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre 5 katlı bir binanın giriş katında oturan Erol Yenisu ve Hanife Yenisu boşanma aşamasındaydı. Bugün saat 10.00 sıralarında ikili arasında çıkan tartışmanın ardından Erol Yenisu, evde bulunan dambıl ile Hanife Yenisu'nun kafasına vurarak öldürdü. Ardından polis merkezine giderek teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. 


Pendik'te dambıllı vahşet: Boşanma aşamasındaki karısını öldürdü (1)
Pendik'te dambıllı vahşet: Boşanma aşamasındaki karısını öldürdü (1)
Pendik'te dambıllı vahşet: Boşanma aşamasındaki karısını öldürdü (1)
Pendik'te dambıllı vahşet: Boşanma aşamasındaki karısını öldürdü (1)
Pendik'te dambıllı vahşet: Boşanma aşamasındaki karısını öldürdü (1)
Pendik'te dambıllı vahşet: Boşanma aşamasındaki karısını öldürdü (1)
Pendik'te dambıllı vahşet: Boşanma aşamasındaki karısını öldürdü (1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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