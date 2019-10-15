Pendik'te çocuk parkında ateş açan kişinin davası

15.10.2019 13:10

Pendik'te evinin penceresinden ateş açarak parkta oynayan 7 yaşındaki çocuğun yaralanmasına neden olduğu iddia edilen sanığın 23 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Barış Balcı ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, dava dosyasının Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Dairesi'ne gönderildiğini, ancak istenen raporun gelmediğini tutanağa geçirdi.

Söz verilen mağdur H.D'nin avukatı Cengiz Tayfur, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Veysi Aktaş da tutuklu sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suç için kanunda öngörülen ceza miktarı göz önüne alınarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Sanık Balcı'nın avukatı Aysel Dermencioğlu ise müvekkilinin 15 aydır tutuklu olduğunu belirterek, "Müvekkilin eylemi gerçekleştirdiğine dair net ve kesin delil yoktur. Bu nedenle tutuksuz yargılanmasını talep ediyoruz." dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Barış Balcı'nın tutuklu kaldığı süreyi ve delillerin toplanmış olmasını dikkate alarak, adli kontrol tedbirleri kapsamında tahliyesine karar verdi.

Sanık Balcı hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına karar veren mahkeme heyeti, dosyanın Adli Tıp Kurumu'ndan dönüşünün beklenmesine hükmederek, duruşmayı erteledi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Pendik Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir çocuk parkında, 21 Ağustos 2018'de evinin penceresinden ateş açarak 7 yaşındaki H.D'nin sırtından yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla tutuklanan Barış Balcı'nın "çocuğu öldürmeye teşebbüs" ve "korku, kaygı ve panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" suçlarından toplam 13 yıl 6 aydan 23 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: AA